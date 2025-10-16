京都は16日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を行った。19日にアウェー湘南戦を控える中、FW長沢駿は敵将・山口智監督との再会を心待ち。「成長した姿や頑張っている姿を見せられれば良いですね」と口にした。長沢がG大阪所属だった18年、山口監督は同チームのトップチームコーチに就任。「僕は途中で神戸に移籍したので半年間しかやってないですけどアドバイスが的確でした。僕も成長させてもらえました」と感謝の思いは強