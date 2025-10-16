ボートレースびわこのG3「つるやパン提供第10回みんな大好き！サラダパン賞」は16日、3日目が終了した。安東幸治（43＝福岡）は、ここまで5走を3、3、1、1、2着と全て舟券に貢献。今期勝率6.27でA1級の推定ボーダー（15日現在で6.23）を超えてきた。「まだまだ頑張らなくちゃね。年齢的に落ち出すと早いですから（笑い）」と気を引き締める。得点率は8.20で国崎良春と並ぶ5位。準優勝戦進出は4日目無事故完走で当確とな