「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）お笑い芸人・ロッチの中岡創一が、始球式を行った。阪神が初めての日本一に輝き、自身も阪神ファンになったという１９８５年にちなみ、背番号１９８５で登場。「よろしくお願いします！」と大きな声で一礼してから見事なノーバウンド投球。大歓声を浴び「感無量です。緊張でずっと息が浅かった」と振り返り「クライマックスで投げさせてい