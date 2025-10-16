試合会場での練習を終え、写真に納まる橋本大輝（左から5人目）と岡慎之助（同2人目）ら男子日本代表＝ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権に出場する男子の日本勢が16日、ジャカルタの試合会場で開幕日（19日）の予選に向けて練習し、個人総合3連覇を目指す橋本大輝が全6種目で切れのある動きを見せた。内村航平以来、史上2人目の快挙達成へ「すごく調子がいい。痛いところもなく、久しぶりに自分の演技に集