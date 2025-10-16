「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク−日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）初戦を落とした日本ハム。初回に１死一、三塁の先制機を作ったが、生かすことはできなかった。１番万波がストレートの四球で出塁すると、１死から３番清宮がライト線へ運んで一、三塁の好機を作った。続く４番レイエスは三振。５番マルティネスは三ゴロに倒れた。日本ハムは初戦を落とし、優勝チームのアドバンテージを含めて