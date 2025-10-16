記者会見でポーズをとる（左から）日本選手団の太田陽介団長、旗手の松元卓巳、小倉涼、全日本ろうあ連盟の石橋大吾理事長＝16日、東京・内幸町の日本記者クラブ全日本ろうあ連盟は16日、開幕まで1カ月を切った聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」に向けた記者会見を日本記者クラブで開き、日本選手団旗手で優勝候補のサッカー男子の松元卓巳（あいおいニッセイ同和損保）は「ろう者の皆さんがつくり上げた歴史