10月17日（金）よりスタートする岩本照主演『恋する警護24時 season2』。【映像】挿入歌入り予告約1年半の時を経てカムバックする同ドラマは、岩本とヒロイン・白石麻衣をはじめ、藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹たちおなじみのメンバーに、成海璃子、夏生大湖、板尾創路ら強力な新キャストも加わり、恋も事件もスケールアップ。明日の初回放送は、キュンキュン＆ハラハラの衝撃展開で幕を開けることに。◆初回から衝撃展開の幕開