南魚沼市で16日午後、軽乗用車が標識に衝突する事故がありました。この事故で軽乗用車に乗っていた82歳の女性が意識不明の重体となっていましたが、その後、死亡が確認されました。事故があったのは南魚沼市上野（うわの）の市道です。警察などによりますと16日午後5時前、軽乗用車に乗っていた男性から「車の単独事故で、車の中で1名の方がぐったりしている」と消防に通報がありました。軽乗用車が交差点付近で道路脇の標識に衝突