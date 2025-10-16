ボイラー燃料の制御最適化システムの製造・販売を手掛ける企業が、長崎市に新たに研究開発センターを開設しました。 長崎市に研究開発センターを開設したのは、東京に本社がある郵船出光グリーンソリューションズです。 AI技術を活用して、ボイラーを効率よく燃焼させるシステムの製造・販売を手掛けていて、 これまでに国内や海外の火力発電所に140基以上の導入実績があります