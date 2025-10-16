総理大臣指名選挙をめぐる与野党の駆け引きが本格化。連立に向けて様々な動きがあります。 【写真を見る】次の総理は誰に？指名選挙をめぐる与野党の駆け引きに動きが？自民・維新の“連立”のカベとは【大石邦彦が解説】 政治の話は複雑ですので、“恋愛話”に例えてみましょう。各政党の党首会談を経てただいまマッチング中の各政党、新たなカップリングが見えてきました。 自民・公明は“熟年離婚” これまでは自民・公明は