ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルワーズ戦に出場予定。前回のリーグ優勝決定シリーズ第2戦では、終盤にダメ押しの適時打を放つなど徐々に復調の兆しを見せている。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、各種打撃成績を振り返る。 ■異例の屋外フリー打撃で巻き返しに意欲 今ポストシーズンの大谷は、こ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「抱いて」の声…妻と思ったら娘
- 2. 米倉涼子の「ラストメッセージ」
- 3. 迷惑行為 女子高生特定され炎上
- 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 5. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
- 6. 眞子さん 日本ではありえない姿
- 7. 羽田の巨大複合施設に悲惨な状況
- 8. 「≠ME」のイベ妨害した男逮捕
- 9. 母親おらず「廃屋暮らし」の過去
- 10. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
- 1. 「抱いて」の声…妻と思ったら娘
- 2. 迷惑行為 女子高生特定され炎上
- 3. 羽田の巨大複合施設に悲惨な状況
- 4. 「≠ME」のイベ妨害した男逮捕
- 5. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
- 6. 米倉 1話500万のギャラ譲れずか
- 7. 「殺すぞ」撮り鉄が駅員に罵声
- 8. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
- 9. 留学生 特殊詐欺の被害を防ぐ
- 10. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
- 1. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
- 2. アパート前でBBQ 大学生を通報
- 3. 中2で妊娠 ラーメン店で気づいた
- 4. 野田聖子議員 息子の行動に不安
- 5. 高市氏、参政・神谷氏に協力要請
- 6. 熟年離婚 82歳が法廷でブチギレ
- 7. 亀井静香氏が古巣批判か 騒然
- 8. 「東京で1番狭い物件」に絶句
- 9. 高市首相なら「もっと弱くなる」
- 10. 写真で査定 次世代フリマアプリ
- 1. 美人配信者が死去 拷問受けたか
- 2. 「陰毛付きTバック」が発表 物議
- 3. 太陽光 世界最廉価の電力源に
- 4. 佳子さま「クッキリ服」に賛否も
- 5. 日本旅行はなぜ余韻がすごいのか
- 6. 安い生理用ナプキン「大失敗」
- 7. 韓国女優が4億円横領で有罪判決
- 8. トランプ氏「米大統領に不快」
- 9. 宇宙で奇妙な電波サークルを発見
- 10. 性暴行の加害者情報公開 韓実刑
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. YouTubeで障害発生→問題解消か
- 3. 「無理だった」置き手紙に妻衝撃
- 4. なぜ 串カツ田中がM&Aをした理由
- 5. 固定資産税 払い続けると負担に
- 6. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 7. 「UFOキャッチャー」人気の背景
- 8. 年金は65歳から 通説に警鐘
- 9. 他社と1兆円差 三菱「神の一手」
- 10. 日本で唯一の「黒いSL」復活へ
- 1. Macユーザーがマウス使わぬ理由
- 2. ペットが婚活の障害? 意外な実態
- 3. PayPayのキャンペーンに新市
- 4. LINEでブロック&削除 使い分け方
- 5. 「小惑星帯」はいつ終わるのか
- 6. 保存先はHDDかSSDか 回答編
- 7. ヨドバシ建物26店舗の大規模刷新
- 8. 嫌われ者になったAIの「言葉」
- 9. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
- 10. 韓国 データセンターが火災
- 1. 引っ越した? 水原受刑者妻の現在
- 2. 相撲部屋勤務で「手取り7万円」
- 3. ブラジル撃破でも 森保Jに悲報が
- 4. 渋野日向子「6連続」なら危機が
- 5. 落合氏から指摘でも DeNAがミス
- 6. ダルビッシュ有 次期監督急浮上?
- 7. 日本は勝ったのに…韓監督に批判
- 8. 元伯代表告白 中国時代の稼ぎは
- 9. 大谷が絶不調では「勝てない」
- 10. 山本由伸にフォームに新事実判明
- 1. 米倉涼子の「ラストメッセージ」
- 2. 眞子さん 日本ではありえない姿
- 3. しんどくなって…粗品の離婚理由
- 4. 歌手のサンディーさん死去 34歳
- 5. さんま わざと遠くに駐車する訳
- 6. 何様? 立憲幹事長の態度に呆れ声
- 7. 市長名が入った賞状「いらねえ」
- 8. 半年で33kg減 ゆいPの減量方法
- 9. 「堂本光一結婚」Xトレンド入り
- 10. 映画会社が破産 目黒蓮の降板で?
- 1. 母親おらず「廃屋暮らし」の過去
- 2. 「わがまちうどん47」全国で販売
- 3. 広末の抗議 番組制作に影響も?
- 4. 潔い 元AKBの鍛えられた本物感
- 5. 上品な「白髪ぼかしヘア」が人気
- 6. コメダ 秋限定でバーガー2つ販売
- 7. 自称エリート 最低すぎる発言
- 8. 「お文具といっしょ」がコラボ
- 9. 定時退社も K田の職場の体質
- 10. ワークマンの「優秀パンツ」紹介