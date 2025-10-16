ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルワーズ戦に出場予定。前回のリーグ優勝決定シリーズ第2戦では、終盤にダメ押しの適時打を放つなど徐々に復調の兆しを見せている。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、各種打撃成績を振り返る。 ■異例の屋外フリー打撃で巻き返しに意欲 今ポストシーズンの大谷は、こ