軽油で走るディーゼル車に、税金のかからない灯油や重油を混ぜた不正な軽油を使うのは脱税行為にあたります。不正な軽油を使っていないかを確認する抜き取り調査が、全国で一斉に行われました。(県職員)「燃料は、軽油をお使いでしょうか？少々軽油を抜き取らせていただいても大丈夫でしょうか？」抜き取り調査は、全国一斉に行われ、県内では鹿児島市や曽於市など4か所で実施されました。ディーゼル車の燃料に