日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 17842( 17141) 3月限58(58) TOPIX先物 12月限 19718( 19165) 3月限 4( 4) 日経225ミニ 11月限 25737( 257