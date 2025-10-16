日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万7250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 7( 7) SBI証券 8( 4) 楽天証券 1( 1) ◯4万7375円プット