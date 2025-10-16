日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 26(26) ソシエテジェネラル証券14(14) BNPパリバ証券 8( 8) 松井証券 3(