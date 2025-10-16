札幌市中央区と西区では１０月１６日も市街地でのクマの出没が相次ぎました。１６日未明に中央区南２９条西１２丁目の小学校の目の前の路上で目撃がありました。１６日朝と午後２時すぎには中央区円山西町３丁目の住宅街でクマが目撃され、午後３時半ごろハンターによって子グマ１頭が駆除されました。また、西区山の手５条１０丁目では１６日朝、そして午後４時半ごろにもクマが目撃されました。このクマはその後、山の方へ