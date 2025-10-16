インドでは、ここ数年、日本食のレストランが増えていて、日本食の人気が高まっているんだそうです。そんな中、県産の食材の認知度をあげて、インドへの販路拡大につなげようと、県などがイベントを開きました。県産食材をアピールした方法とは。(仁田尾美菜アナウンサー)「県産の食材がずらりと並んでいる。今からこちらを使ってインドから招いたシェフと日本料理のシェフが共同で調理をする。どんな料理ができあが