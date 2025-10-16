◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第2戦 阪神-DeNA(16日、甲子園球場)DeNAが初回に先制を許しました。クライマックスシリーズ第2戦、DeNAは今季1年目、4勝1敗で防御率1.69の竹田祐投手が先発します。初回、先頭にフォアボールを与えると、1アウトランナー1塁で3番・森下翔太選手にツーベースを打たれ、2塁3塁のピンチを招きます。4番・佐藤輝明選手に対して1ストライクからの2球目、ストレートを打たれると三塁ライン際