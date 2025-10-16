◇セCSファイナルステージ第2戦阪神―DeNA（2025年10月16日甲子園）阪神が初回に幸先良く2点を先制した。先頭・近本光司の四球、森下翔太の右二塁打で1死二、三塁とすると、佐藤輝明が左翼線へポトリと落ちる先制の適時二塁打。なお続いた1死二、三塁から大山悠輔が中犠飛を打ち上げ、2点目を奪った。阪神は15日の第1戦に勝利し、アドバンテージを含めて2勝。この第2戦に勝てば、2年ぶりの日本シリーズ進出に王手を掛