週末は広い範囲で曇りや雨で、雨や風も強まる所もあるでしょう。また、この雨の後は上空に寒気が流れ込み、各地で季節が一歩前進しそうです。■週末は広く雨で荒れた天気おそれ今週末の18日(土)〜19日(日)は、日本海を低気圧が発達しながら進み、この低気圧からのびる寒冷前線が本州付近を通過する見込みです。このため、週末は北〜西日本の広い範囲で曇りや雨となり、前線通過時は一時的に雷を伴って雨の降り方が強まるでしょう。