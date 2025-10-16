２区・小池莉希（右）と３区・スティーブン・ムチーニの襷渡しphoto by Sports Hochi/Aflo【チームとしても選手個人としても自信になった】「目標の３位以内をなんとか達成できてよかったです。昨年は、出雲、全日本ともに４位で、もうひとつ殻を破れなかったんですけど、今回は３位を死守するところを全員でやってくれたので、チームとしても選手個人としても自信になったと思います」「学生三大駅伝」の初戦となる出雲駅伝（10