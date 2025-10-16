３区で各校のエースと渡り合ったスーパールーキーの鈴木琉胤photo by SportsPressJP/Aflo【予定通りにルーキーが好走】10月13日の出雲駅伝で早稲田大が２位に入り、幸先のよい駅伝シーズンのスタートを切った。「戦力的に、今回は優勝争いを狙えるチャンス。３人の１年生に期待していますし、前が見える位置でアンカーの工藤（慎作・３年）に渡す展開になればいいかなと思います」レース前、花田勝彦監督は自信に満ちた表情