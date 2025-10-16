サッカー日本代表が逆転勝利を収めたブラジル戦。人気解説者の林陵平氏が日本の前後半の戦い方、逆転の理由を詳細に解説する。サッカー日本代表はブラジルに逆転勝利を飾ったphoto by Kishiku Torao【動画】林陵平が超詳細解説！ 日本がブラジルに大逆転できた理由↓↓↓【ローブロックを崩された前半】歴史的勝利で、スタジアムの雰囲気もすごかったですね。今までだと、ブラジルの選手がいいプレーをすると「ワーっ！」と