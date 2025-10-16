グラビアアイドル塩見きら（26）が16日、X（旧ツイッター）を更新。クライマックスシリーズで戦う阪神タイガースの応援に向かう道中を報告した。「西宮へ」と書き出し、「阪神タイガースを応援しに向かってます」とし、「寝坊してパジャマ」と報告。新幹線の座席での、おしゃれなパジャマ姿写真を公開した。塩見は大のトラ党。阪神が2年ぶりにして、2リーグ制後史上最速のリーグ優勝を決めた際、日刊スポーツに「とにかく“最高！