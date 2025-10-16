【モデルプレス＝2025/10/16】King ＆ Princeが、10月18日23時より放送のNHK総合「Venue101 Presents King ＆ Prince LIVE SPECIAL」に登場。放送を前に、2人からのコメントとセットリストが解禁された。【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス◆キンプリ、今届けたい音楽への想い語るVenue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stから届ける音楽番組。