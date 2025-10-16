黒崎煌代が、南沙良と出口夏希がダブル主演する映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』に出演決定。主人公・朴秀美（南）に想いを寄せるラッパーを演じる。【動画】“不適切な青春”が始まる『万事快調＜オール・グリーンズ＞』超ティザー映像本作は、発表当時21歳の大学生だった波木銅による、第28回松本清張賞を満場一致で受賞した同名小説を映画化。『猿楽町で会いましょう』の児山隆が監督を務める。未来が見えない町に