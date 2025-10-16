クリエイター育成・発掘の短編映画プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』より、本予告と各作品の新規場面写真が解禁された。【動画】松田美由紀監督作、MEGUMIプロデュース作品も！水曜日のカンパネラ「桃太郎」を使用した『MIRRORLIAR FILMS Season8』予告編2020年より始動した、伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする『MIRRORLIAR FILMS』は、メジャーとインディーズを超えた多彩なクリエイターによる短