jo0jiが11月13日より、ライブ会場限定盤『475+1』をリリースすることが決定した。同作品は2023年に配信限定リリースされた1st EP「475」に新曲「雨酔い」を加えたもの。さらに、7月12日に東京・Shibuya Club Quattroで開催された＜special oneman live「onajimi」＞の模様もBlu-ray収録される数量限定販売パッケージだ。『475+1』は11月13日の大阪・BIGCAT公演を皮切りにスタートする全国ツアー＜jo0ji 1st album tour 2025 『あえ