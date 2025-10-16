シンガーソングライターのＶａｕｎｄｙ（バウンディ）が１６日、インフルエンザＡ型感染のため１８、１９日に北海道・札幌文化芸術劇場ｈｉｔａｒｕで予定されていたライブ「ＶａｕｎｄｙｏｎｅｍａｎｌｉｖｅＶＡＷＳｈａｌｌｔｏｕｒ“ｌｉｔｔｌｅｐｕｎｋ”」の公演を中止することを発表した。この日、公式ＨＰで「昨日Ｖａｕｎｄｙが体調不良となり、医師による診察を受けました結果、インフルエンザＡ