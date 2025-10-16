日本ラグビー協会は１６日、「アサヒスーパードライＣＨＡＬＬＥＮＧＥＭＡＴＣＨ２０２５」でオーストラリアＡとの強化試合（１８日、ヨドコウ）に臨むジャパン・フィフティーン（ＸＶ）の試合登録メンバーを発表。ゲーム主将を務めるＦＷ奥井章仁（トヨタ）がオンライン会見し「プレーで見せることが一番必要。ディフェンス、コンタクトの激しさで８０分間チームをリードしたい」と意気込みを語った。２５日には、日本