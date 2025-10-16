東海Ｓ３着のビダーヤ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は武蔵野Ｓ（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル）で復帰し、重賞初勝利を目指す。日本テレビ盃２着のレヴォントゥレットはＪＢＣクラシック（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）が目標も、入らない場合はみやこＳ（１１月９日、京都競馬場・ダート１８００メートル）へ。姫路Ｓ１着以来、休んでいるルシュヴァルドール