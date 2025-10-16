阪神で新馬勝ちしたフリーガー（牡２歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は東京スポーツ杯２歳Ｓ・G２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）で重賞初制覇を狙う。すずらん賞６着のスターオブロンドンは福島２歳Ｓ（１１月１６日、福島競馬場・芝１２００メートル）。