俳優のブラッド・ピット(61)にレーシングドライバーとして「生まれながらの才能」があると、映画「F1／エフワン」のジョセフ・コシンスキー監督が称賛している。ブラッドは12月にApple TVで配信開始が決定した同スポーツ映画で、ダムソン・イドリスと共にF1ドライバーを演じていた。コシンスキー監督がその撮影時について振り返った。 【写真】「F１」のマシンスーツも似合いすぎる