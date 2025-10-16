『甘すぎてずるいキミの溺愛。』（南谷郁：作画、みゅーな**：原作）第10回【全14回】【漫画】『甘すぎてずるいキミの溺愛。』を第1回から読むある日、千湖が甘い香りに誘われて旧校舎の教室に入ると、かっこいいけど近寄りがたいクラスメートの雪野尊が寝ていた。目を覚ました尊に甘く迫られ、この場所は秘密にしてほしいと言われーー。チョコレートみたいに甘くてずるい彼に心まで溶かされていく千湖。ふたりだけの秘密の場所