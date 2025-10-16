山形県勢懇話会の例会が16日、山形市で開かれ、糖尿病や生活習慣病などの専門医・山村聡さんが「10年後も元気に過ごすためにー血糖値から学ぶ健康の新常識ー」と題して講演しました。講演で山村さんは、血糖値のもとになる炭水化物は、体にとっては必要なエネルギー源だと説明した上で、炭水化物などの糖質を取りすぎると、血糖値の急上昇、急降下を意味する「血糖値スパイク」を起こし、糖尿病などのリスクにつ