１６日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる「長征８号Ａ」。（文昌＝新華社記者／張麗螭）【新華社文昌10月16日】中国は16日午前9時33分（日本時間同10時33分）、衛星インターネット用低軌道衛星群の第12陣を搭載した運搬ロケット「長征8号A」を海南省文昌市の海南商業宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１６日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる「長征８号Ａ」。（文