「戦後80年」にあたり、天皇皇后両陛下と長女・愛子さまが東京都慰霊堂を訪問されると宮内庁が発表しました。天皇ご一家は、10月23日、東京大空襲や関東大震災の犠牲者がまつられる東京都慰霊堂を訪問し、霊殿で花をたむけられます。「戦後70年」の2015年には、現在の上皇ご夫妻が供花されていますが、天皇ご一家の訪問は今回が初めてです。今年3月、東京大空襲の犠牲者を追悼する「春季慰霊大法要」には秋篠宮ご夫妻が参列し、天