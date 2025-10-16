自民党は、臨時国会での首相指名選挙で「高市首相」を誕生させるため、衆院での多数派工作に注力している。１６日には高市総裁が国会内で参政党の神谷代表と会談し、協力を要請した。神谷氏は党に持ち帰って検討すると応じた。首相指名を巡っては、優先される衆院での１回目投票で高市氏が過半数（２３３）を得られれば、首相就任が決まる。日本維新の会との連立協議がまとまれば自民と維新で計２３１議席となるため、自民は、