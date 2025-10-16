高台から模擬銃でクマを狙う訓練の参加者＝16日午後、島根県益田市市街地にクマが出没した際に自治体判断で銃猟を可能とする「緊急銃猟」について、環境省は16日、島根県益田市で行政担当者らを対象に研修会を開いた。同省担当者が制度を説明。住宅地付近でクマが目撃されたという想定の実地訓練で、手順を確認した。訓練ではクマが市の施設の敷地内で見つかったとし、緊急銃猟の要件や現場での役割分担を整理。着ぐるみ姿のク