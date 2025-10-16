WWEのビッグイベントで炸裂した禁断のマットへの“強制キス地獄”。快進撃を続けていた女子王者の無敗記録が崩れる衝撃の瞬間が、ファンを熱狂させた。【映像】美女レスラーの“地獄の餅つき”→マットに強制キスWWE「クラウン・ジュエル」で行われたステファニー・バッケルとティファニー・ストラットンによる女子王者同士の対決で飛び出した、“地獄の餅つき”シーンが話題を集めている。「RAW」と「SmackDown」の女子世界