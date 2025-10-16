各地でクマによる被害が相次いでいます。岩手県では保育園にクマが出没しました。そして同じ岩手県では、温泉の露天風呂を清掃していた従業員が行方不明となっています。16日未明に秋田市内で撮影された映像には、住宅街の道路を悠然と渡るクマの様子が映っています。市内では15日夜、秋田大学近くを散歩していた64歳の男性がクマに襲われ、頭などにけがをする被害が出ました。列島各地では、15日夜から16日にかけて、クマによる被