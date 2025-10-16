埼玉・鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで、入所者2人が殺害された事件から一夜が明けた16日、小林登志子さん（89）を殺害した疑いで元職員の木村斗哉容疑者（22）が送検されました。木村容疑者は白い長袖の服とマスク姿。左右の耳の下と首には、青いタトゥーのようなものが見えます。15日未明、鶴ヶ島市の老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で入所者の小林登志子さんと上井アキ子さん（89）の2人がベッドで頭から血を流しているのが