バック・スマホケースブランドの「ajew（エジュー）」が、人気キャラクター「パペットスンスン」と初コラボ。スンスンがプリントされたiPhoneケースやポーチなど、全4種類のスペシャルアイテムが登場します。大阪・ルクア大阪の「ajew」実店舗では、10月18日（土）より取り扱いがスタート。先取りしたい方はひと足先に販売が開始されている、「ajew」公式オンラインストアを覗いてみてくださいね。「ajew x パペットスンスン」コラ