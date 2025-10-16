芸能人などのわいせつな画像を生成AIで作り、インターネットで公開したとして秋田市の31歳の男が警視庁に逮捕されました。男は容疑を認めているということです。逮捕されたのは秋田市楢山共和町の会社員、横井宏哉容疑者31歳です。警視庁によりますと、横井容疑者は今年、女性のわいせつな画像を生成AIで作り、インターネットに公開した疑いがもたれています。横井容疑者は200人以上の俳優やアイドル、アナウンサ}