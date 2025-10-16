16日午前、大館市で橋の補修工事をしていた30代の男性作業員が崩落した土砂に巻き込まれました。男性は駆けつけた消防に救出されましたが、意識不明の状態で病院に運ばれその後死亡が確認されました。現場は大館市東字二ツ屋の市道にかかる橋です。警察と消防によりますと16日午前11時45分ごろ、現場の工事関係者から「作業中に土が崩れ1人が下敷きになった」と消防に通報がありました。土砂に巻き込まれたのは大館市に住む30代の