クマなどの出没と人身被害が相次ぐ中、横手市はツキノワグマ対策会議を設置し、警戒体制を強化しています。小中学校の後期の始業式を迎えた16日は、登下校の時間帯に子どもたちを見守るパトロールの出発式が行われ、市や警察が通学路を巡回しました。横手市は先週「ツキノワグマ対策会議」を設置し、警戒体制を強化しています。横手市村田清和副市長「非常に目撃情報が多くなって市街地真ん中までクマが出てきております」