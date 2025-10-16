秋田大学の手形キャンパス付近で15日夜、64歳の男性がクマに襲われました。16日朝は、大館市で農作業中の女性がクマに襲われ病院に運ばれています。川口大介記者「秋田大学手形キャンパスの野球場の近くです。さきほど人がクマに襲われたという通報があったということで、警察と消防が現場で対応にあたっています」現場は秋田市手形字大沢の市道です。警察と消防によりますと、15日午後9時半ごろ、クマの目撃情報を受けて付近を警