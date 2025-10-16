16日午前、秋田市中心部で新築中の住宅の玄関からクマ1頭が中に入っていく姿が目撃されました。大工の男性がすぐにドアを閉め、閉じ込められたクマは、約4時間後に捕獲されました。クマが4時間とどまっていたのは秋田市千秋城下町にある新築中の住宅です。秋田市や警察によりますと、16日午前8時半すぎ、住宅の玄関から中に入っていくクマ1頭を20代の大工の男性が目撃して、ドアを閉めました。駆け付けた警察も住宅内にいるクマを