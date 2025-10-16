ドジャース首脳陣の期待に応える快投を見せた山本。そのパフォーマンスに対する賛辞は尽きない(C)Getty Images大舞台で証明された“真価”に評価は天井知らずで高まっている。現地時間10月14日、ドジャースの山本由伸は、敵地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回（111球）を投げ、被安打3、1失点、7三振、1四球の内容でメジャー初完投を達成し、チームのシリーズ連勝に貢献した。【動画】