KDDIとKDDIスマートドローンは16日、石川県能登地域でAIを搭載したドローンを常設し、AIドローンを活用した遠隔運航実証に成功したと発表した。能登地域に合計4台のドローンを設置し、東京と北海道にいるオペレーターが遠隔で運航し、道路設備の点検や災害時の被害確認などを実施した。 同社では、今後全国に1000拠点を展開していくといい、全国にAIドローンの拠点を整備